Формула-1 может провести первый Гран-при Катара в 2021 году
Слот Гран-при Австралии может занять дебютант Формулы-1
Организаторы этапа в Катаре и руководство Ф-1 близки к подписанию соглашения
Фото: Leo Vince
Организаторы Гран-при Катара и руководство Ф-1 близки к тому, чтобы подписать соглашение о проведении гонки в текущем сезоне. Гран-при Катара должен пройти в сроки, выделенные на этап в Австралии, который ранее был отменен, – с 19 по 21 ноября, сообщает Austosport.
Трасса «Лосаил» в Дохе может впервые принять гонки «Королевы автоспорта» – ранее там не раз проводились этапы MotoGP, чемпионата мира по Супербайку, а также WTCC.
Напомним, что сезон Формулы-1 может завершиться пятью гонками на Ближнем Востоке.
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