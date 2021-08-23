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Слот Гран-при Австралии может занять дебютант Формулы-1

Организаторы этапа в Катаре и руководство Ф-1 близки к подписанию соглашения
Автоспорт Формула-1
16:40
Слот Гран-при Австралии может занять дебютант Формулы-1
Фото: Leo Vince

Организаторы Гран-при Катара и руководство Ф-1 близки к тому, чтобы подписать соглашение о проведении гонки в текущем сезоне. Гран-при Катара должен пройти в сроки, выделенные на этап в Австралии, который ранее был отменен, – с 19 по 21 ноября, сообщает Austosport.

Трасса «Лосаил» в Дохе может впервые принять гонки «Королевы автоспорта» – ранее там не раз проводились этапы MotoGP, чемпионата мира по Супербайку, а также WTCC.

Напомним, что сезон Формулы-1 может завершиться пятью гонками на Ближнем Востоке.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Гран-при Катара Гран-при Австралии

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