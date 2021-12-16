Мать Ферстаппена: «Хэмилтон был сильнее на Гран-при Абу-Даби»
Советник Red Bull: «Команда продлит контракт с Ферстаппеном»
Хельмут Марко не беспокоится по поводу того, что Mercedes могут переманить голландца
Хельмут Марко / фото - f1-insider.com
Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что рассчитывает на продление соглашения Макса Ферстаппена с командой. Действующий контракт чемпиона истекает в конце 2023 года.
Марко цитирует ресурс Motorsport-Total.com:
«Посмотрим. Мы обсудим вопрос и, возможно, оформим соответствующее продление контракта».
Марко не беспокоится по поводу того, что Mercedes могут переманить голландца.
«Такой опасности нет. В Сильверстоуне было разрушено слишком многое».
Макс Ферстаппен подвел итоги решающего Гран-при Абу-Даби.
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