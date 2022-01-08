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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
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02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену

Марко выделил гонщика McLaren
Автоспорт Формула-1
08 января 18:00
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Фото: Getty Images

Советник Red Bull Хельмут Марко поделился ожиданиями от сезона-2022:

Наша цель – чемпионство. Но невозможно предсказывать расклады после таких серьезных изменений регламента. У Mercedes и нас есть потенциал, специалисты и стабильность, и это довод в пользу того, что вновь будет противостояние на вершине. Особенно с учетом того, что другие гонщики не находятся на уровне Хэмилтона и Ферстаппена.

Ближе всех к этому уровню Норрис. Сайнс в какой-то мере смог разрушить магию Леклера. Расселл, безусловно, окажется более серьезным вызовом для Хэмилтона чем Боттас, однако ему еще предстоит проявить себя.

Напомним, что в следующем сезоне Mercedes вернется к привычным цветам.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Хельмут Марко Ландо Норрис

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