Советник Red Bull: «Не хоти ни в чем обвинять Mercedes»
Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Марко выделил гонщика McLaren
Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко поделился ожиданиями от сезона-2022:
Наша цель – чемпионство. Но невозможно предсказывать расклады после таких серьезных изменений регламента. У Mercedes и нас есть потенциал, специалисты и стабильность, и это довод в пользу того, что вновь будет противостояние на вершине. Особенно с учетом того, что другие гонщики не находятся на уровне Хэмилтона и Ферстаппена.
Ближе всех к этому уровню Норрис. Сайнс в какой-то мере смог разрушить магию Леклера. Расселл, безусловно, окажется более серьезным вызовом для Хэмилтона чем Боттас, однако ему еще предстоит проявить себя.
Напомним, что в следующем сезоне Mercedes вернется к привычным цветам.
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