Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»
Советник Red Bull: «Не хоти ни в чем обвинять Mercedes»
Марко порассуждал о невероятном двигателе «черных стрел» в Бразилии
Хорнер и Марко / Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко
поделился мнением о том, не нарушал ли Mercedes технический регламент в сезоне-2021:
Ну, уверен, что в гонках после Бразилии все было легально. То, как он пронесся мимо нас – уникальная ситуация. После этого все измерения максимальной скорости вернулись к норме».
В этом моторе все было подогнано идеально, о чем нам тоже известно. Но это потрясающе: шесть болидов с двигателями Mercedes, и только у Хэмилтона такое чудо-оружие. Однако так оно и есть, и в этой ситуации мы не хотим ни в чем их обвинять.
Напомним, что на этапе в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон стал пятым в спринте, стартую последним, а основную гонку выиграл с десятого места.
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