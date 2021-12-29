Советник Red Bull: «Не хоти ни в чем обвинять Mercedes»

Хорнер и Марко / Фото: Getty Images

Советник Red Bull Хельмут Марко поделился мнением о том, не нарушал ли Mercedes технический регламент в сезоне-2021:



В этом моторе все было подогнано идеально, о чем нам тоже известно. Но это потрясающе: шесть болидов с двигателями Mercedes, и только у Хэмилтона такое чудо-оружие. Однако так оно и есть, и в этой ситуации мы не хотим ни в чем их обвинять.