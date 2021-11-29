Советник Red Bull недоволен тем, что FIA выносит решения в пользу Mercedes

Хорнер и Марко / Фото: Getty Images

Советник Red Bull Хельмут Марко высказал недовольство вынесенными решениями FIA в отношении протестов Mercedes и «быков»:



Mercedes не сам это делает (подает протесты). Сначала это был McLaren, потом Aston Martin. Мы чувствуем, что решения в определенном смысле односторонние. В то же время мы проводили обсуждения с FIA и Liberty, так что я бы сказал, что в какой-то мере это часть игры.