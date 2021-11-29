Судьба чемпионства решена? На последние гонки сезона Хэмилтону вернут мощный двигатель с Гран-при Бразилии
Советник Red Bull недоволен тем, что FIA выносит решения в пользу Mercedes
Марко недоволен, происходящим по ходу сезона
Хорнер и Марко / Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко
высказал недовольство вынесенными решениями FIA в отношении протестов Mercedes и «быков»:
Когда в Mercedes увидели, что мы на том же уровне или даже быстрее, то начали говорить о гнущихся крыльях и приводить другие ложные аргументы. Мы восприняли эти действия как очень неспортивные, после чего сами обратили внимание на происходящее в Mercedes. Битва в этом году очень напряженная, и кое-кто использует другие команды в этой борьбе.
Mercedes не сам это делает (подает протесты). Сначала это был McLaren, потом Aston Martin. Мы чувствуем, что решения в определенном смысле односторонние. В то же время мы проводили обсуждения с FIA и Liberty, так что я бы сказал, что в какой-то мере это часть игры.
Напомним, что на оставшиеся этапы Гран-при Льюису Хэмилтону вернут более мощный двигатель.
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