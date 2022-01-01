«Он великолепный и противоречивый». Култхард сравнил Ферстаппена с легендами Формулы-1
Советник Red Bull считает Ферстаппена лучшим из своих подопечных
Хельмут Марко работал со многими именитыми гонщиками
Хельмут Марко / фото - f1news.ru
Советник Red Bull Хельмут Марко в эфире Servus TV назвал Макса Ферстаппена лучшим из своих подопечных, в числе которых были четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо, дважды обыгравший нидерландца в качестве напарника.
«Больше всего Макса выделяет то, что ему не нужен круг разогрева. Если идет дождь, другим пилотам требуется пять или восемь кругов. А потом выезжает Макс и устанавливает быстрейшее время на первом же круге. Или Джедда: никто не знает трассу, выезжает Макс – и бац! Лучшие сектора. Это одна из его потрясающих сильных сторон».
Макс Ферстаппен признан спортсменом 2021 года в Нидерландах.
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