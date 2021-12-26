Советник Red Bull: «У Переса есть свои сильные и слабые стороны»

Хельмут Марко / фото - marca.com

Советник Red Bull Хельмут Марко отметил вклад Серхио Переса в победу Макса Ферстаппена в чемпионате 2021 года.

Марко цитирует Planet F1:

Однако на Гран-при Абу-Даби Чеко все сделал идеально и очень сильно помог Максу одержать эту победу. Я также помню схожую ситуацию на этапе в Турции, где он также встал на пути у Хэмилтона, и тому понадобилось очень много времени, чтобы его пройти.

Перес продемонстрировал невероятный опыт и умения – когда для него все складывалось хорошо, то во многих гонках он не уступал Максу в темпе. Да, ему приходилось проявлять все свое мастерство в том числе и из-за плохих стартовых позиций, но в целом наше решение оказалось правильным».