Советник Red Bull: «У Переса есть свои сильные и слабые стороны»
Советник Red Bull Хельмут Марко отметил вклад Серхио Переса в победу Макса Ферстаппена в чемпионате 2021 года.
Марко цитирует Planet F1:
«У Чеко есть свои сильные и слабые стороны. Одним из слабых мест в этом году в определенной степени были квалификации. Стартуя 8-м, 9-м или 11-м у него порой уходило слишком много времени, чтобы прорваться вперед и помочь Максу.
Однако на Гран-при Абу-Даби Чеко все сделал идеально и очень сильно помог Максу одержать эту победу. Я также помню схожую ситуацию на этапе в Турции, где он также встал на пути у Хэмилтона, и тому понадобилось очень много времени, чтобы его пройти.
Перес продемонстрировал невероятный опыт и умения – когда для него все складывалось хорошо, то во многих гонках он не уступал Максу в темпе. Да, ему приходилось проявлять все свое мастерство в том числе и из-за плохих стартовых позиций, но в целом наше решение оказалось правильным».
Макс Ферстаппен поблагодарил Серхио Переса за помощь в борьбе за чемпионский титул.
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