«Оставьте меня в покое». Победа Боттаса стала утешением для Mercedes, который «убрал» Хэмилтона из борьбы за подиум
Советник Red Bull: «В концовке чемпионата Mercedes будет фаворитом»
Марко отдал в пользу автрийской команды лишь два из шести оставшихся этапов
Боттас впереди Ферстаппена на Гран-при Турции / Фото: Twitter Mercedes
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что в четырех из шести предстоящих этапах Гран-при преимущество будет на стороне Mercedes.
Слова австрийца приводит GP Blog:
На данный момент я вижу только две гонки, где у нас есть преимущество из-за высоты над уровнем моря: Гран-при Мексики и Бразилии. На остальных четырех трассах Mercedes на данный момент является фаворитом из-за двигателя W12.
Напомним, что Гран-при Турции выиграл пилот «черных стрел» Валттери Боттас.
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