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Спортивный директор Ferrari: «Нам попросту не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку»

Леклер будет стартовать с первого места
Автоспорт Формула-1
6 июня 14:39
Спортивный директор Ferrari: «Нам попросту не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку»
Лоран Мекис / фото - F1News

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана, в квалификации которого пилот Скудерии Шарль Леклер завоевал поул-позицию. Цитирует функционера портал RaceFans.

«Мы не ожидали, что будем бороться за поул и что нам удастся завоевать его на трассе, где есть длинные прямые. Мы выбрали настройки с довольно низким уровнем прижимной силы, так что в целом конфигурация машины очень отличается от того, что было в Монако. Потому что там мы использовали, очевидно, настройки с максимальной прижимной силой.

Ferrari не питает иллюзий. В пятницу Red Bull были быстрее нас, Льюис тоже. Мы ожидаем, что в гонке будет жесткая борьба, потому что нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу. Так что это будет оборонительная гонка».

Напомним, Леклер подвел итоги победной квалификации.

 

 

Источник: championat.com Михаил Рыбак
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Ferrari Гран-при Азербайджана

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