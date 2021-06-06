Спортивный директор Ferrari: «Нам попросту не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку»

Лоран Мекис / фото - F1News

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана, в квалификации которого пилот Скудерии Шарль Леклер завоевал поул-позицию. Цитирует функционера портал RaceFans.

Ferrari не питает иллюзий. В пятницу Red Bull были быстрее нас, Льюис тоже. Мы ожидаем, что в гонке будет жесткая борьба, потому что нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу. Так что это будет оборонительная гонка».