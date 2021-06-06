Леклер: «В Азербайджане Ferrari вернется к реальности»
Спортивный директор Ferrari: «Нам попросту не хватит скорости, чтобы бороться за победу в Баку»
Леклер будет стартовать с первого места
Лоран Мекис / фото - F1News
Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана, в квалификации которого пилот Скудерии Шарль Леклер завоевал поул-позицию. Цитирует функционера портал RaceFans.
«Мы не ожидали, что будем бороться за поул и что нам удастся завоевать его на трассе, где есть длинные прямые. Мы выбрали настройки с довольно низким уровнем прижимной силы, так что в целом конфигурация машины очень отличается от того, что было в Монако. Потому что там мы использовали, очевидно, настройки с максимальной прижимной силой.
Ferrari не питает иллюзий. В пятницу Red Bull были быстрее нас, Льюис тоже. Мы ожидаем, что в гонке будет жесткая борьба, потому что нам не хватит скорости, чтобы бороться за победу. Так что это будет оборонительная гонка».
Напомним, Леклер подвел итоги победной квалификации.
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