Спортивный консультант Red Bull: «Мы работаем с лучшими инженерами, Mercedes – с лучшими юристами»

Хельмут Марко не в восторге от того, что Mercedes собирается обжаловать итоги чемпионской борьбы

Хельмут Марко / Фото: thepaddockmagazine.com

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко иронично отреагировал на информацию о том, что в Mercedes собираются подать официальную апелляцию и обжаловать итоги Гран-при Абу-Даби. Слова Марко приводит GransPX:

«Мы работаем с лучшими инженерами, Mercedes – с лучшими юристами. Мы понимаем их разочарование. Но если проигрываешь, нужно с этим смириться. Я не понимаю – у них была возможность заехать в боксы, но они этого не сделали. Так что это была их ошибка. Я был ошеломлен тем, что Mercedes пригласил в свою команду одного из самых высокооплачиваемых юристов в Англии. Мы берем только высокооплачиваемых инженеров, чтобы по максимуму использовать возможности машины. Поэтому мы не можем понять то, как они вели себя после гонки».

Напомним, гоночного директора Формулы-1 могут лишить должности из-за спорных решений во время Гран-при Абу-Даби.