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Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован

FIA вынесла решение по делу Артема Северюхина, а команда разорвала контракт с пилотом
Автоспорт
20:00
Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован
Артем Северюхин / фото - Ward Racing

FIA вынесла решение по делу российского картингиста Артема Северюхина.

Российский гонщик выступал под итальянским флагом в чемпионате Европы по картингу в классе OK. После победы в Портимане Артем показал нацистский жест во время церемонии награждения.

Впоследствии 15-летний пилот извинился за свое поведение, однако команда все равно разорвала с ним контракт, а FIA начала расследование. Северюхин выступал в чемпионате под итальянской лицензией, которую в свете случившегося также отобрали решением Автомобильного клуба Италии (ACI).

В FIA заключили, что россиянин своими действиями нарушил сразу пять пунктов спортивного регламента – и в том числе нанес моральный ущерб Федерации.

По решению FIA Северюхин был дисквалифицирован с португальского этапа – что технически не имеет для гонщика никакого значения, поскольку после инцидента Артем больше не принимал участия в этапах чемпионата.

Рене Тер Велде
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Новости: Автоспорт

Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован
Справедливое наказание за недопустимое поведение. Российский картингист, показавший нацистское приветствие, дисквалифицирован
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