Босс Ferrari: «Если в следующем сезоне не будем бороться за титул – мы сделали все неверно»
Стала известна команда Алонсо на следующий сезон
40-летний пилот подписал новый контракт
Фернандо Алонсо / фото - F1
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо продолжит выступления за команду Alpine в сезоне 2022 года. 40-летний гонщик подписал новый контракт с командой. Об этом сообщается на сайте команды.
Таким образом, Alpine укомплектовала состав. Напарником Алонсо будет Эстебан Окон, с которым ранее был продлен контракт до конца сезона-2024.
Напомним, испанец вернулся в Ф-1 лишь в 2021 году, подписав однолетний контракт с командой.
Фернандо ранее поделился своими ожиданиями от сезона 2022 года.
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