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Стала известна команда Алонсо на следующий сезон

40-летний пилот подписал новый контракт
Автоспорт Формула-1
14:26
Стала известна команда Алонсо на следующий сезон
Фернандо Алонсо / фото - F1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо продолжит выступления за команду Alpine в сезоне 2022 года. 40-летний гонщик подписал новый контракт с командой. Об этом сообщается на сайте команды.

Таким образом, Alpine укомплектовала состав. Напарником Алонсо будет Эстебан Окон, с которым ранее был продлен контракт до конца сезона-2024.

Напомним, испанец вернулся в Ф-1 лишь в 2021 году, подписав однолетний контракт с командой.

Фернандо ранее поделился своими ожиданиями от сезона 2022 года.

Антон Кривенко
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Фернандо Алонсо Alpine

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