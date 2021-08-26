Стала известна команда Алонсо на следующий сезон

40-летний пилот подписал новый контракт

Фернандо Алонсо / фото - F1

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо продолжит выступления за команду Alpine в сезоне 2022 года. 40-летний гонщик подписал новый контракт с командой. Об этом сообщается на сайте команды.

Таким образом, Alpine укомплектовала состав. Напарником Алонсо будет Эстебан Окон, с которым ранее был продлен контракт до конца сезона-2024.

Напомним, испанец вернулся в Ф-1 лишь в 2021 году, подписав однолетний контракт с командой.

Фернандо ранее поделился своими ожиданиями от сезона 2022 года.