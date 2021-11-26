Хэмилтон назвал текущий болид Mercedes самым капризным в его карьере
Судьба чемпионства решена? На последние гонки сезона Хэмилтону вернут мощный двигатель с Гран-при Бразилии
Главный гоночный инженер Mercedes рассказал, что на этапе в Катаре использовать его не было смысла
Фото: Twitter Mercedes
Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, по какой причине на Гран-при Катара Льюис Хэмилтон ехал на старом двигателе:
Из оставшихся трасс именно в Катаре самое небольшое количество прямых участков, самое короткое время разгона с полным газом и очень много поворотов. Преимущество в мощности двигателя в Катаре гораздо меньше, чем если бы мы использовали его на двух последних гонках. Все, что мы делаем — пытаемся сбалансировать пробег на оставшихся у нас двигателях, но при этом стараемся избежать очередного штрафа за замену мотора.
Кроме того, это означает, что на двух оставшихся гонках у нас будет максимально возможная мощность двигателя.
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Напомним, что Хэмилтона и Макса Ферстаппена разделяет восемь баллов в личной классификации.
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