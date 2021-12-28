Сын легендарного Шумахера мечтает побороться за чемпионский титул уже в следующем сезоне

Мик Шумахер ставил перед собой самые высокие цели

Фото: The SportsRush

Пилот Haas Мик Шумахер признался, что мечтает в 2022 году побороться за титул чемпиона мира. Слова сына легендарного Михаэля Шумахера приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung:

«Мечтаю побороться за титул в 2022 году. Понимаю, что это нереально, но зачем вообще выступать в Формуле-1, если не ставить перед собой амбициозные цели? Вообще наша цель с Haas на следующий сезон – стабильно зарабатывать очки. В первой гонке сезона мы посмотрим, насколько это возможно».

Сезон-2021 стал дебютным для Мика в Формуле-1. В общем зачете он занял 19-е место, не набрав ни одного очка.

В 2022 году в «Королеве автоспорта» будет введен новый регламент и, возможно, болид Haas будет способен бороться за места в очковой зоне.