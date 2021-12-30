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Технический директор FIA: «В 2022 году отставание последней команды от первой станет вдвое меньше»
Томбасис заявил, что пелотон должен уплотниться
Фото: F1
Технический директор FIA по формульным сериям Николас Томбасис рассказал о болидах нового поколения:
Важно достичь двух целей, которые мы поставили перед собой. Пелотон должен уплотниться, а преследование соперника должно стать легче. В данный момент первую и последнюю машины разделяют примерно три секунды [с круга]. Мы надеемся, что к концу 2022 года отставание составит всего полторы секунды. Болиды быстро адаптируют, когда станет понятно, что сработало, а что – нет.
Я ожидаю, что по ходу сезона будут внесены поправки [в регламент-2022], если все пойдет не так, как надо.
Руководитель Mercedes ожидает, что в следующем сезоне бороться за титул будет более двух команд.
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