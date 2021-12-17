Тодт возвращается на пост директора Ferrari? Многолетний руководитель FIA сложил полномочия

Имя приемника уже известно

Жан Тодт / фото - Getty Images

Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подал в отставку, сообщает пресс-служба организации. Функционер руководил федерацией с 2009 года.

Стоит отметить, что это решение может знаменовать начало возрождения Ferrari, так как, по слухам, Тодт ушел из FIA, чтобы вернуться в Скудерию, которой руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.

Новым президентом FIA избран 14-кратный чемпион ралли Ближнего Востока Мохаммед бен Сулайем. За него высказалось 61,62% участвовавших в голосовании.

Напомним, пилот Ferrari Шарль Леклер во второй раз заболел коронавирусом.