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Трехкратный чемпион Ф-1 рассказал, что станет ключевым в борьбе за титул Хэмилтона и Ферстаппена

Стюарт расценивает шансы пилотов Mercedes и Red Bull как равные
Автоспорт Формула-1
31 октября 22:50
Трехкратный чемпион Ф-1 рассказал, что станет ключевым в борьбе за титул Хэмилтона и Ферстаппена
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Motorsport

Трехкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт заявил, что фактор надежности станет решающим в борьбе за титул лидеров Mercedes и Red Bull Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена:

В итоге выиграет тот, у кого будет меньше механических поломок, ведь они оба сейчас выступают просто невероятно здорово. Думаю, что чемпионом может стать любой из них. Мне кажется, что чуть выше шансы у Хэмилтона – просто потому что и у команды Mercedes, и у самого гонщика чуть больше опыта борьбы за титул.

При этом оба пилота в последнее время порой даже слишком сильно стараются – и мы уже дважды видели возникновение неприятных инцидентов.

Лично мне бы не хотелось, чтобы это кончилось чем-то совсем неприятным, хотя безопасность в современной Формуле-1 очень высока. Однако если бы случившийся в Сильверстоуне инцидент произошел в мое время, Ферстаппен бы просто погиб.

Иногда пилоты позволяют себе допускать вольности, которых не нужно допускать. Следует действовать осторожнее. Не стоит слишком увлекаться стремлением победить во что бы то ни стало. Ведь чтобы финишировать первым, для начала тебе нужно доехать до этого финиша.

Напомним, что за пять этапов до финиша сезона нидерландец в личном зачете опережает британца на 12 очков.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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