Трехкратный чемпион Ф-1 рассказал, что станет ключевым в борьбе за титул Хэмилтона и Ферстаппена

Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Motorsport

Трехкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт заявил, что фактор надежности станет решающим в борьбе за титул лидеров Mercedes и Red Bull Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена:



При этом оба пилота в последнее время порой даже слишком сильно стараются – и мы уже дважды видели возникновение неприятных инцидентов.

Лично мне бы не хотелось, чтобы это кончилось чем-то совсем неприятным, хотя безопасность в современной Формуле-1 очень высока. Однако если бы случившийся в Сильверстоуне инцидент произошел в мое время, Ферстаппен бы просто погиб.

Иногда пилоты позволяют себе допускать вольности, которых не нужно допускать. Следует действовать осторожнее. Не стоит слишком увлекаться стремлением победить во что бы то ни стало. Ведь чтобы финишировать первым, для начала тебе нужно доехать до этого финиша.