У Alfa Romeo есть 5-6 кандидатов на роль напарника Боттаса

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Финнский гонщик Валттери Боттас стал членом Alfa Romeo. Глава команды Фредерик Вассер поделился мнением от напарнике пилота на следующий сезон в комментарии Motorsport Week.

Что касается Чжоу Гуаньюя, то он лидер Формулы-2 и хорошо справляется со своими обязанностями. С начала сезона он уже выиграл пару гонок. Но вы же знаете, что этот сезон Ф-2 немного отличается от остальных — до сегодняшнего дня было проведено только четыре этапа. Сначала был Бахрейн, потом Монако, Баку, а четвёртым стал Сильверстоун.

Тео Першер тоже отлично справляется, он провел пару грандиозных выступлений. В Монако он был очень хорош, как и в Сильверстоуне, впрочем. Но мы должны дать ему время, чтобы освоиться, ведь Формула-1 — очень сложна».