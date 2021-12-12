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У Ферстаппена отберут титул!? Mercedes подал сразу два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби

Немецкая команда категорически не согласна с результатами гонки
Автоспорт Формула-1
18:30
У Ферстаппена отберут титул!? Mercedes подал сразу два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби
Макс Ферстаппен / фото - dw.com

Mercedes опротестовал результаты Гран-при Абу-Даби, сообщает официальный сайт FIA.

Немецкая команда обосновала протест нарушением пункта 12 статьи 48 спортивного регламента Формулы-1 сезона-2021. Данный пункт регулирует решение дирекции гонки о том, могут ли круговые обгонять лидера и машину безопасности в режиме пейс-кара.

Напомним, что в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причем сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

Любопытно, что данная версия спортивного регламента была опубликована всего за четыре дня до Гран-при Абу-Даби – в предыдущей редакции, действовавшей на протяжении всего сезона, данного пункта не было.

Кроме того, Mercedes подал протест непосредственно на Макса Ферстаппена якобы за нарушение пункта 48,8 спортивного регламента, согласно которому голландец не имел права обгонять Льюиса Хэмилтона до белой линии. Судя по всему, руководству Mercedes не понравилось, что Ферстаппен ехал параллельно Хэмилтону перед рестартом. Стоит отметить, что британец намеренно замедлялся в последних поворотах перед рестартом, из-за чего пилот Red Bull и поравнялся с ним.

Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Red Bull Mercedes

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