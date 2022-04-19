Первый «Большой Шлем» Леклера, очередные проблемы Ферстаппена. Итоги Гран-при Австралии
У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро
Вор стащил аксессуар во время общения Леклера с фанатами
Фото: Ferrari
Лидер личного зачета сезона-2022 Шарль Леклер
был обворован, сообщает Motorsport.
У пилота Ferrari в Италии стащили спонсорские часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в 320 тысяч евро. Леклер прогуливался с командой и столкнулся с армией поклонников. Во время незапланированной автограф-сессии монегаск и лишился дорогостоящего аксессуара.
Пропажу гонщик обнаружил не сразу. В полиции подтвердили заявление Леклера о краже.
Напомним, что по итогам трех гонок Шарль лишь в Бахрейне опускался с самой высокой ступени пьедестала – тогда Леклер финишировал следом за Максом Ферстаппеном.