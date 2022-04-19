У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро

Вор стащил аксессуар во время общения Леклера с фанатами

Фото: Ferrari

Лидер личного зачета сезона-2022 Шарль Леклер был обворован, сообщает Motorsport.



У пилота Ferrari в Италии стащили спонсорские часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в 320 тысяч евро. Леклер прогуливался с командой и столкнулся с армией поклонников. Во время незапланированной автограф-сессии монегаск и лишился дорогостоящего аксессуара.

Пропажу гонщик обнаружил не сразу. В полиции подтвердили заявление Леклера о краже.

Напомним, что по итогам трех гонок Шарль лишь в Бахрейне опускался с самой высокой ступени пьедестала – тогда Леклер финишировал следом за Максом Ферстаппеном.