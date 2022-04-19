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У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро

Вор стащил аксессуар во время общения Леклера с фанатами
Автоспорт Формула-1
21:11
У лидера Ferrari украли часы за 320 тысяч евро
Фото: Ferrari

Лидер личного зачета сезона-2022 Шарль Леклер был обворован, сообщает Motorsport.

У пилота Ferrari в Италии стащили спонсорские часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в 320 тысяч евро. Леклер прогуливался с командой и столкнулся с армией поклонников. Во время незапланированной автограф-сессии монегаск и лишился дорогостоящего аксессуара.

Пропажу гонщик обнаружил не сразу. В полиции подтвердили заявление Леклера о краже.

Напомним, что по итогам трех гонок Шарль лишь в Бахрейне опускался с самой высокой ступени пьедестала – тогда Леклер финишировал следом за Максом Ферстаппеном.

Олег Шумейко-младший
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