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«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений

У семикратного чемпиона есть менее месяца, чтобы привести себя в нормы Спортивного регламента
Автоспорт Формула-1
19:35
«У Mercedes есть запасной гонщик». Хэмилтону грозят отстранением из-за украшений
Фото: twitter.com/PET_Motorsports

В Формуле-1 продолжаются споры по поводу запретов между судейской коллегией и пилотами.

В Майами накануне предстоящего Гран-при скандал начал набирать еще большие обороты. На призывы соблюдать Спортивный регламент гонщики ответили своеобразно – Себастьян Феттель натянул трусы поверх костюма, а Льюис Хэмилтон надел все украшения, которые только нашел.

Фото: Motorsport

Семикратный чемпион заявил, что пирсинг невозможно удалить без разрушения и рассказал, готов ли к отстранению:

Если они запретят мне выступать, так тому и быть. У нас (Mercedes) есть запасной гонщик.

В ходе первого дня уик-энда У Хэмилтона и FIA состоялся разговор, в ходе которого Льюису дали время до Гран-при Монако, который пройдет с 27 по 29 мая, привести свое тело в соответствие регламенту. На этапе в США британец убрал пирсинг там, где это было возможно.

Хэмилтон разочарован текущей формой Mercedes.

Олег Шумейко-младший
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Льюис Хэмилтон FIA

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