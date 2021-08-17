Расселл: «Mercedes, Red Bull и Ferrari будут в топ-5 в 2022 году, WIlliams станет середняком»
У Red Bull появилась неожиданная кандидатура на место Переса
Боттаса связывают также с Williams и Alfa Romeo
Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull
Пилот Mercedes Валттери Боттас ведет переговоры с Red Bull о возможности подписания контракта на следующий сезон, сообщает thejudge13 со ссылкой на свои источники в паддоке. Место напарника лидера коллектива «быков» Макса Ферстаппена, которое ныне занимает Серхио Перес, пока остается вакантным.
Нынешнее соглашение Боттаса с «серебряными стрелами» рассчитано до конца 2021 года. Основным претендентом на место Боттаса называют гонщика Williams Джорджа Расселла.
Ранее сообщалось, что финн сменить соотечественника Кими Райкконена в Alfa Romeo, либо же вернуться в Williams.
Хельмут Марко заявил, что австрийцы намерены определиться с составом на сезон-2022 к Гран-при Нидерландов.
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