У Red Bull появилась неожиданная кандидатура на место Переса

Боттаса связывают также с Williams и Alfa Romeo

Серхио Перес / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Mercedes Валттери Боттас ведет переговоры с Red Bull о возможности подписания контракта на следующий сезон, сообщает thejudge13 со ссылкой на свои источники в паддоке. Место напарника лидера коллектива «быков» Макса Ферстаппена, которое ныне занимает Серхио Перес, пока остается вакантным.

Нынешнее соглашение Боттаса с «серебряными стрелами» рассчитано до конца 2021 года. Основным претендентом на место Боттаса называют гонщика Williams Джорджа Расселла.

Ранее сообщалось, что финн сменить соотечественника Кими Райкконена в Alfa Romeo, либо же вернуться в Williams.

Хельмут Марко заявил, что австрийцы намерены определиться с составом на сезон-2022 к Гран-при Нидерландов.