Участники Гран-при Сайдовской Аравии столкнутся со строжайшим дресс-кодом

Подобная одежда может привести к неудобствам из-за теплого климата

Льюис Хэмилтон на Гран-при Италии / Фото: Getty Images

Организаторы дебютанта Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии отправили участникам предстоящей гонки требования к внешнему виду и поведению, сообщает Marca.



Мужчинам не рекомендуется появляться на публике в открытой одежде – шортах, майках, а также узких брюках. Для женщин все намного строже – запрет на мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, а также купальники.

Фото (тут и далее): Marca

В связи с подобными требованиями многие могут столкнуться с неудобствами, ведь в декабре в Саудовской Аравии около 30 °C.

Напомним, что лидер личного зачета попал в центр сексистского скандала.