Уэббер: «Алонсо по-прежнему невероятно хорош, этот парень настоящий волшебник»

Фернандо Алонсо / фото - gpblog.com

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо по-прежнему является одним из лучших гонщиков в пелотоне и практически ничем не уступает Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену, которые в этом году борются за титул.

Уэббера цитирует портал F1i.com:

А его старты? Фернандо отличает умение правильно располагать машину на трассе на первом секторе. Можно посмотреть практически любой повтор с его бортовой камеры, Фернандо всегда будет шнырять где-то на внешней траектории, выискивая возможность. И он готов пойти даже на рискованный маневр, если у него появится такой шанс.

Мне кажется, что у меня в прошлом был довольно богатый опыт борьбы с Фернандо на трассе, так что я знаю, о чем говорю. И я скажу так, Фернандо – последний, кого ты хотел видеть в зеркалах заднего вида на протяжении двух часов гонки».