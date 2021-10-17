Уэббер: «Алонсо по-прежнему невероятно хорош, этот парень настоящий волшебник»
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо по-прежнему является одним из лучших гонщиков в пелотоне и практически ничем не уступает Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену, которые в этом году борются за титул.
Уэббера цитирует портал F1i.com:
«С точки зрения пилотажа Фернандо по-прежнему очень хорош. Может ли он выжать из болида те дополнительные 0,2 секунды в квалификации, как порой делают Макс и Льюис? Вряд ли. Но знает ли он, как собрать все воедино и провести отличную гонку? Да, в этом он невероятно хорош. Этот парень по-прежнему настоящий волшебник, мы все это знаем.
А его старты? Фернандо отличает умение правильно располагать машину на трассе на первом секторе. Можно посмотреть практически любой повтор с его бортовой камеры, Фернандо всегда будет шнырять где-то на внешней траектории, выискивая возможность. И он готов пойти даже на рискованный маневр, если у него появится такой шанс.
Мне кажется, что у меня в прошлом был довольно богатый опыт борьбы с Фернандо на трассе, так что я знаю, о чем говорю. И я скажу так, Фернандо – последний, кого ты хотел видеть в зеркалах заднего вида на протяжении двух часов гонки».
Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о борьбе с Льюисом Хэмилтоном в McLaren в 2007 году.
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