В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при

Канкун может принять второй этап Формулы-1

Гран-при Мексики / Фото: formula1.com

Отец пилота Red Bull Серхио Переса мексиканский политик Антонио Перес Гарибай провел с руководством Формулы-1 переговоры на Гран-при Венгрии о проведении еще одного этапа Гран-при в Мексике с 2024 года.



Этап, который планируется принимать в Канкуне, станет вторым – страна не потеряет гонку в Мехико. Контракт на Гран-при в столице Мексики рассчитан до 2022 года, но, ожидается, что соглашение будет продлено.

В интервью изданию Reforma Гарибай поделился деталями плана:

Это новый проект, который мы начнем с нуля. Жан Тодт и Стефано Доменикали очень хорошо приняли наши планы. Они сказали, что первая гонка в Канкуне может пройти в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году второй этап Гран-при будет проведет в США.