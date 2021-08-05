Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Футбол (7 событий из 37) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт 0:0 Окончен
18:45 Яблонец - Селтик 2:4 Окончен
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн 1:0 Окончен
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон 1:1 Окончен
21:00 Мура - Жальгирис 0:0 Окончен
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда 0:0 Окончен
Теннис (4 события из 28) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
23:50 Элисе Мертенс - Кристина Младенович 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 19) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован

В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при

Канкун может принять второй этап Формулы-1
Автоспорт Формула-1
5 августа 17:08
В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при
Гран-при Мексики / Фото: formula1.com

Отец пилота Red Bull Серхио Переса мексиканский политик Антонио Перес Гарибай провел с руководством Формулы-1 переговоры на Гран-при Венгрии о проведении еще одного этапа Гран-при в Мексике с 2024 года.

Этап, который планируется принимать в Канкуне, станет вторым – страна не потеряет гонку в Мехико. Контракт на Гран-при в столице Мексики рассчитан до 2022 года, но, ожидается, что соглашение будет продлено.

В интервью изданию Reforma Гарибай поделился деталями плана:

Это новый проект, который мы начнем с нуля. Жан Тодт и Стефано Доменикали очень хорошо приняли наши планы. Они сказали, что первая гонка в Канкуне может пройти в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году второй этап Гран-при будет проведет в США.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гран-при Мексики Гран-при Майами

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Автоспорт

В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при
В 2024 году Мексика может получить еще один этап Гран-при
Формула-1
5 августа 17:08
Ферстаппен: «Я быстрее Хэмилтона – абсолютно уверен в этом»
Ферстаппен: «Я быстрее Хэмилтона – абсолютно уверен в этом»
Формула-1
4 августа 08:40
Рассел проведет шинные тесты за рулем Mercedes
Рассел проведет шинные тесты за рулем Mercedes
Формула-1
3 августа 11:29
«Хочу попробовать, что они курят». Хэмилтон отреагировал на слова Вольффа о возможной победе на Гран-при Венгрии
«Хочу попробовать, что они курят». Хэмилтон отреагировал на слова Вольффа о возможной победе на Гран-при Венгрии
Формула-1
2 августа 22:39
Хэмилтон уходит на перерыв в качестве лидера личного зачета, невероятный прорыв Williams
Хэмилтон уходит на перерыв в качестве лидера личного зачета, невероятный прорыв Williams
Формула-1
2 августа 17:42
Феттеля лишили второго места в Гран-при Венгрии
Феттеля лишили второго места в Гран-при Венгрии
Формула-1
2 августа 13:24
Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера
Послесловие
Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера
Формула-1
1 августа 21:44
Алонсо – о победе Окона: «Такие результаты придают команде колоссальный импульс»
Алонсо – о победе Окона: «Такие результаты придают команде колоссальный импульс»
Формула-1
1 августа 20:12
Хэмилтон: «Мы сами осложнили себе гонку»
Хэмилтон: «Мы сами осложнили себе гонку»
Формула-1
1 августа 19:41
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости