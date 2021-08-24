В Бельгии Риккардо проведет 200-й Гран-при в карьере: «Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся»

Даниэль Риккардо / фото - motorsportweek.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал, что с нетерпением ждет возобновления сезона-2021.

Следующий этап чемпионата пройдет на трассе Спа-Франкоршам – и там Риккардо проведет свой 200-й Гран-при в карьере.

Риккардо цитирует портал motorsportweek.com:

Также предстоящий уик-энд будет для меня особенным, поскольку я готовлюсь провести 200-й Гран-при в карьере. И я был бы очень взволнован, если в мой дебют – в 2011 году на «Сильверстоуне», – мне сказали, что я доберусь до отметки в 200 Гран-при.

Это классное достижение, которым я очень горжусь. Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся».