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В Бельгии Риккардо проведет 200-й Гран-при в карьере: «Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся»

Гонщик McLaren с нетерпением ждет возобновления сезона-2021
Автоспорт Формула-1
14:25
В Бельгии Риккардо проведет 200-й Гран-при в карьере: «Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся»
Даниэль Риккардо / фото - motorsportweek.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал, что с нетерпением ждет возобновления сезона-2021.

Следующий этап чемпионата пройдет на трассе Спа-Франкоршам – и там Риккардо проведет свой 200-й Гран-при в карьере.

Риккардо цитирует портал motorsportweek.com:

«После нескольких недель перерыва от Формулы-1 я с нетерпением жду возобновления сезона в Спа, на потрясающей трассе. На этой неделе я уже вернулся на базу команды, работая на симуляторе и готов вернуться к гонкам.

Также предстоящий уик-энд будет для меня особенным, поскольку я готовлюсь провести 200-й Гран-при в карьере. И я был бы очень взволнован, если в мой дебют – в 2011 году на «Сильверстоуне», – мне сказали, что я доберусь до отметки в 200 Гран-при.

Это классное достижение, которым я очень горжусь. Сделаю все, чтобы уик-энд вышел запоминающимся».

Даниэль Риккардо высказался о своем будущем в «Королеве автоспорта».

Рене Тер Велде
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Даниэль Риккардо McLaren

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