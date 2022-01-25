В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 21
Развернуть Свернуть
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь 2:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс 0:0 Запланирован
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс 0:0 Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
Теннис (4 события из 12) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Denis Shapovalov - Рафаэль Надаль 2:3 Окончен
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Барбора Крейчикова - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Джессика Пегула 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 11) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:00 Jannik Sinner - Стефанос Циципас -:- Запланирован
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне -:- Запланирован
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи -:- Запланирован

В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата

Гоночный директор «Скудерии» уверен, что доработок по ходу сезона станет меньше
Автоспорт Формула-1
16:59
В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата
Болид Шарля Леклера / Фото: Twitter

Гоночный директор Ferrari Лоран Мекьес заявил, что введение ограничения бюджета (140 миллионов евро на сезон) приведет к тому, что станет значительно меньше обновлений и новых технических решений:

Если сравнивать с сезоном-2019 или 2018, то я думаю, что в этом году новинок будет меньше. В 2018-2019 году все большие команды могли привозить новинки почти на каждую гонку. Теперь же, как нам кажется, с учетом имеющихся ограничений разрабатывать большое количество новинок будет трудно.

Вам нужно распланировать расход бюджета для разработки обновлений по ходу всего сезона. Потому что по ходу чемпионата вы узнаете все больше и больше нового – и, как следствие, вам нужно будет адаптироваться. Вот этот фактор будет наиболее сложным.

После того, как вы определитесь с бюджетом, одна сумма будет выделена на разработку аэродинамики, другая для механики. И потом эти средства распределяются между отделами.

В отделе аэродинамики вам скажут: «Окей, на эти средства мы сможем подготовить два или три обновления». И вы выстраиваете свои планы в соответствие с тем, чтобы обеспечить нужные средства.

Фактически, именно этим мы сейчас заняты – а насколько сложным будет выполнение плана, зависит от уровня ваших выступлений в сравнении с конкурентами.

Если же у вас возникнет серьезная проблема в начале сезона, данные корреляции не будут совпадать и так далее, вы можете быть вынуждены инвестировать в решение этой проблемы деньги, изначально выделенные на работу со вторым или третьим пакетом обновлений. Ведь вам в любом случае будет требоваться решить проблему здесь и сейчас – и новинки, которые вы планировали подготовить позже, после этого отправятся в мусорную корзину.

Напомним, что оба пилота Ferrari находятся вне топ-5 по размеру зарплаты.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ferrari

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Автоспорт Формула-1
24 января 22:50
Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком
Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком
Автоспорт Формула-1
23 января 13:28
Риккардо: «Болельщики хотят возвращения Ferrari и McLaren в борьбу за победы»
Риккардо: «Болельщики хотят возвращения Ferrari и McLaren в борьбу за победы»
Автоспорт Формула-1
18 января 17:06
Сайнс: «Я буду готов бороться за титул в 2022 году»
Сайнс: «Я буду готов бороться за титул в 2022 году»
Автоспорт Формула-1
16 января 22:20
Михаэлю Шумахеру – 53! Команды Формулы-1 поздравили легендарного гонщика с днем рождения
Михаэлю Шумахеру – 53! Команды Формулы-1 поздравили легендарного гонщика с днем рождения
Автоспорт Формула-1
03 января 19:45
Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»
Сайнс: «В Формуле-1 прямо сейчас 7-8 потенциальных чемпионов мира»
Автоспорт Формула-1
29 декабря 2021г. 20:00

Новости: Автоспорт

В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата
В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата
Формула-1
16:59
Боттас объяснил свой уход из Mercedes
Боттас объяснил свой уход из Mercedes
Формула-1
12:58
Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Леклер: «В прошлом сезоне я продолжил прогрессировать благодаря Сайнсу»
Формула-1
24 января 22:50
Ферстаппен: «Всегда и во всем стараюсь стать лучше»
Ферстаппен: «Всегда и во всем стараюсь стать лучше»
Формула-1
24 января 18:55
Календарь Формулы-1 может пополнить этап Гран-при Колумбии
Календарь Формулы-1 может пополнить этап Гран-при Колумбии
Формула-1
24 января 16:55
Гасли: «Прошлый сезон стал для меня самым стабильным»
Гасли: «Прошлый сезон стал для меня самым стабильным»
Формула-1
23 января 19:45
Ферстаппен: «Я всегда хотел выиграть один титул»
Ферстаппен: «Я всегда хотел выиграть один титул»
Формула-1
23 января 16:55
Алонсо: «Alpine по-прежнему не решила всех проблем»
Алонсо: «Alpine по-прежнему не решила всех проблем»
Формула-1
23 января 14:26
Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком
Босс Mercedes сравнил борьбу с Red Bull с боксерским поединком
Формула-1
23 января 13:28
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости