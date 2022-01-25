В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата
Гоночный директор Ferrari Лоран Мекьес заявил, что введение ограничения бюджета (140 миллионов евро на сезон) приведет к тому, что станет значительно меньше обновлений и новых технических решений:
Если сравнивать с сезоном-2019 или 2018, то я думаю, что в этом году новинок будет меньше. В 2018-2019 году все большие команды могли привозить новинки почти на каждую гонку. Теперь же, как нам кажется, с учетом имеющихся ограничений разрабатывать большое количество новинок будет трудно.
Вам нужно распланировать расход бюджета для разработки обновлений по ходу всего сезона. Потому что по ходу чемпионата вы узнаете все больше и больше нового – и, как следствие, вам нужно будет адаптироваться. Вот этот фактор будет наиболее сложным.
После того, как вы определитесь с бюджетом, одна сумма будет выделена на разработку аэродинамики, другая для механики. И потом эти средства распределяются между отделами.
В отделе аэродинамики вам скажут: «Окей, на эти средства мы сможем подготовить два или три обновления». И вы выстраиваете свои планы в соответствие с тем, чтобы обеспечить нужные средства.
Фактически, именно этим мы сейчас заняты – а насколько сложным будет выполнение плана, зависит от уровня ваших выступлений в сравнении с конкурентами.
Если же у вас возникнет серьезная проблема в начале сезона, данные корреляции не будут совпадать и так далее, вы можете быть вынуждены инвестировать в решение этой проблемы деньги, изначально выделенные на работу со вторым или третьим пакетом обновлений. Ведь вам в любом случае будет требоваться решить проблему здесь и сейчас – и новинки, которые вы планировали подготовить позже, после этого отправятся в мусорную корзину.
Напомним, что оба пилота Ferrari находятся вне топ-5 по размеру зарплаты.
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