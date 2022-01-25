В Ferrari рассказали, как ограничение бюджета повлияет на ход чемпионата

Болид Шарля Леклера / Фото: Twitter

Гоночный директор Ferrari Лоран Мекьес заявил, что введение ограничения бюджета (140 миллионов евро на сезон) приведет к тому, что станет значительно меньше обновлений и новых технических решений:



Вам нужно распланировать расход бюджета для разработки обновлений по ходу всего сезона. Потому что по ходу чемпионата вы узнаете все больше и больше нового – и, как следствие, вам нужно будет адаптироваться. Вот этот фактор будет наиболее сложным.

После того, как вы определитесь с бюджетом, одна сумма будет выделена на разработку аэродинамики, другая для механики. И потом эти средства распределяются между отделами.

В отделе аэродинамики вам скажут: «Окей, на эти средства мы сможем подготовить два или три обновления». И вы выстраиваете свои планы в соответствие с тем, чтобы обеспечить нужные средства.

Фактически, именно этим мы сейчас заняты – а насколько сложным будет выполнение плана, зависит от уровня ваших выступлений в сравнении с конкурентами.

Если же у вас возникнет серьезная проблема в начале сезона, данные корреляции не будут совпадать и так далее, вы можете быть вынуждены инвестировать в решение этой проблемы деньги, изначально выделенные на работу со вторым или третьим пакетом обновлений. Ведь вам в любом случае будет требоваться решить проблему здесь и сейчас – и новинки, которые вы планировали подготовить позже, после этого отправятся в мусорную корзину.