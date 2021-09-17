В Формуле-1 может появиться первый боевой пилот из Китая

Чжоу близок к подписанию контракта с Alfa Romeo

Чжоу Гуанью / Фото: Alpine

Пилот Формулы-2 и юниор Alpine Чжоу Гуанью считается главным кандидатом на место в Alfa Romeo.



Как сообщает издание Motorsport со ссылкой на собственные источники, стороны уже практически пришли к соглашению и «Альфа Ромео» и китайцу остается лишь официально подписать контракт. Отметим, что была информация о 30 миллионах евро спонсорской помощи в случае подписания Чжоу. Гуанью может стать первым боевым пилотом в «Королеве автоспорта». Ранее в Ф-1 находился Ма Цин Хуа, который был тест-пилотом HRT и Caterham.

В то же время журналист Auto-Motor-und-Sport Михаэль Шмидт в последнем подкасте рассказывал, что переговоры пока остановлены, так как стороны не могут прийти к согласию в одном из пунктов. Так, сторона пилота настаивает на длительном соглашении, а Alfa Romeo не готовы пойти на такой шаг – ведь уже на несколько лет подписан Валттери Боттас, а занимать оба места на длительный срок руководитель команды Фредерик Вассер не желает.

Чжоу идет на втором месте в Формуле-2, уступая лидерство в личном зачете Оскару Пиастри.