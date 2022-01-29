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В Mercedes не рассматривают вариант с уходом Хэмилтона из Формулы-1

Ральф Бах сообщил, что в команде искусственно подогревают интерес к персоне британца
Автоспорт Формула-1
17:55
В Mercedes не рассматривают вариант с уходом Хэмилтона из Формулы-1
Льюис Хэмилтон / фото - motorsport.com

Корреспондент немецкого издания F1-Insider Ральф Бах сообщил, что Mercedes не рассматривают всерьез потенциальный уход из Формулы-1 семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Уход Хэмилтона из Формулы-1, о котором ежедневно пишут британские СМИ, никогда не рассматривался всерьез. Хэмилтон активно готовится к новому сезону, чтобы отвоевать чемпионский титул у пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Он постоянно находится на связи с Тото Вольффом, который с радостью подогревает слухи. Хэмилтон с удовольствием смотрел за тем, как пресса нагоняет ажиотаж вокруг его возможного ухода. Можно представить, насколько ему понравилось быть в центре внимания, несмотря на поражение в чемпионской гонке».

Босс Mercedes Тото Вольфф признался, что Льюис Хэмилтон не покинет Формулу-1.

Рене Тер Велде
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