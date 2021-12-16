В Mercedes официально заявили, что больше не намерены оспаривать итоги чемпионата

Фото: пресс-служба Формулы-1

В Mercedes выпустили официальное заявление, в котором сказано, что команда не будет оспаривать итоги Гран-при Абу-Даби:

Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как отреагировать на события. Мы подали протесты, потому что правила, касающиеся машины безопасности, были применены новым способом, который повлиял на исход гонки и, естественно, чемпионата. Затем была подана апелляция в интересах честного спорта.

Мы приветствуем решение FIA организовать комиссию, которая тщательно проанализирует произошедшее в Абу-Даби ради того, чтобы улучшить ситуацию с регламентом и принятием решений в Формуле-1. Также радует, что в работе комиссии примут участие команды и пилоты.

Mercedes будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую Формулу-1 – для каждой команды и каждого болельщика, который любит наш спорт так же, как и мы. За этот процесс будет отвечать FIA, и поэтому мы отказываемся от апелляции.

Максу Ферстаппену и Red Bull: мы хотели бы выразить свое искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на трассе в следующем сезоне».