В Mercedes официально заявили, что больше не намерены оспаривать итоги чемпионата
В Mercedes выпустили официальное заявление, в котором сказано, что команда не будет оспаривать итоги Гран-при Абу-Даби:
«Мы уехали из Абу-Даби в недоумении по поводу произошедшего. Разумеется, поражения – часть игры, однако проигрыш в честной борьбе – это что-то другое.
Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как отреагировать на события. Мы подали протесты, потому что правила, касающиеся машины безопасности, были применены новым способом, который повлиял на исход гонки и, естественно, чемпионата. Затем была подана апелляция в интересах честного спорта.
Мы приветствуем решение FIA организовать комиссию, которая тщательно проанализирует произошедшее в Абу-Даби ради того, чтобы улучшить ситуацию с регламентом и принятием решений в Формуле-1. Также радует, что в работе комиссии примут участие команды и пилоты.
Mercedes будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую Формулу-1 – для каждой команды и каждого болельщика, который любит наш спорт так же, как и мы. За этот процесс будет отвечать FIA, и поэтому мы отказываемся от апелляции.
Максу Ферстаппену и Red Bull: мы хотели бы выразить свое искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на трассе в следующем сезоне».
Напомним, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Николаса Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Макс Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».
Помещать пилоту Red Bull могли только круговые, однако по правилам Ф-1, они должны были вернуться с лидером в один круг. Как итог – Ферстаппен воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».
После финиша в Mercedes подали сразу две апелляции, в которых оспаривались решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, однако обе они были отклонены. В Mercedes планировали подать еще одну апелляцию, однако теперь официально отказались от подобной затеи.
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