В Red Bull – о решении Mercedes не подавать апелляцию: «Это благородно с их стороны»

Пилот «Серебряных стрел» упустил чемпионский титул на последнем круге Гран-при Абу-Даби

Фото: f1-insider.com

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился мнением о решении Mercedes отказаться от идеи подать апелляцию на итоги Гран-при Абу-Даби. Слова Марко приводит La Gazzetta dello Sport:

«Это было очень благородно с их стороны. Безусловно, Льюису Хэмилтону не повезло, но нам тоже не повезло в Сильверстоуне, в Будапеште и в Баку. В гонках так бывает, но их разочарование можно понять».

Напомним, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон уверенно лидировал в гонке Гран-при Абу-Даби и шел к восьмому чемпионскому титулу, однако за несколько кругов до финиша авария Николаса Латифи спровоцировала появление машины безопасности. Этой возможностью воспользовался Макс Ферстаппен, который провел «бесплатный» пит-стоп и вернулся на трассу на свежих шинах «Софт».

Помещать пилоту Red Bull могли только круговые, однако по правилам Ф-1, они должны были вернуться с лидером в один круг. Как итог – Ферстаппен воспользовался преимуществом свежих шин и обошел Хэмилтона на последнем круге дистанции, став новым чемпионом «королевы автоспорта».

После финиша в Mercedes подали сразу две апелляции, в которых оспаривались решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, однако обе они были отклонены. В Mercedes планировали подать еще одну апелляцию, однако недавно официально отказались от подобной затеи.