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В Red Bull отреагировали на слухи о том, что Хэмилтон может завершит карьеру

Пилот Mercedes очень болезненно переживает неудачу этого сезона
Автоспорт Формула-1
17:02
В Red Bull отреагировали на слухи о том, что Хэмилтон может завершит карьеру
Фото:The SportsRush

Советник Red Bull Хельмут Марко прокомментировал слухи о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может завершить карьеру в это межсезонье. Слова Марко приводит Sport1.de:

«Льюис сделает все возможное, чтобы получить восьмой титул. Он все еще слишком хорош, чтобы остановиться. Раньше он мог справляться с поражениями, сейчас он тоже в состоянии это делать.

Единственное, чего я с нетерпением жду, так это то, насколько сильно его новый товарищ по команде Джордж Расселл сможет оказать давление на Хэмилтона. Боттас этого делать не мог. Это стало бы для нас преимуществом».


После Гран-при Абу-Даби, где на последнем круге Хэмилтон упустил чемпионский титул, он больше не появлялся в информационном пространстве.

Напомним, бывший глава Формулы-1 считает, что Хэмилтон точно уйдет из Формулы-1.

Сергей Остапенко
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Хельмут Марко Льюис Хэмилтон

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