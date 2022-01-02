В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е

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14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
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01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
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22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 0:1 Перерыв
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 1:2 1-й период
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22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 14:5 1-я четверть
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16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл -:- Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 2:2 Окончен
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15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 Окончен
22:00 Мальорка - Барселона 0:1 1-й тайм
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0 Окончен
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс 1:5 Окончен
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс 8:5 Окончен
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 0:1 Перерыв
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 1:2 1-й период
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 14:5 1-я четверть
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е

Нассер Аль-Аттия уверенно победил в классе внедорожников
Автоспорт Ралли Дакар
21:30
В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е
Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

2 января в Саудовской Аравии прошел первый этап 44-го ралли-марафона Дакар.

В самом популярном классе внедорожников уверенно победил катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Вторым стал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб. В тройку лучших также вошел чешский пилот Мартин Прокоп из «Форда».

В категории «классик» дебютировал украинский экипаж Сергея Малика и Любомира Шумакова на Renault Kerax D-50. В своем общем зачете украинцы стали 65-ми, и 7-ми в неофициальном общем зачете грузовых автомобилей.

Ралли «Дакар-2022». 1-й этап

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «ГАС») – 4:38.40

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +3.07

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +11.06

Квадроциклы

1. Лайсвидас Канциус (Литва, «Ямаха») – 6:15.37

2. Джованни Энрико (Чили. «Ямаха») +6.10

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +9.36

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:30.53

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +12.44

3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +22.39

...

28. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2:07.07

Мотовездеходы SSV

1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:37,26

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +1.58

3. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +4.02

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 4:06,22

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +0.31

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +9.58
Карен Агабекян
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Ралли Дакар Нассер Аль-Аттия

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Новости: Автоспорт

В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е
В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е
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