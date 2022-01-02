В Саудовской Аравии прошел первый этап Ралли Дакар. Украинцы Малик и Шумаков 65-е

Нассер Аль-Аттия уверенно победил в классе внедорожников

Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

2 января в Саудовской Аравии прошел первый этап 44-го ралли-марафона Дакар.



В самом популярном классе внедорожников уверенно победил катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Вторым стал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб. В тройку лучших также вошел чешский пилот Мартин Прокоп из «Форда».

В категории «классик» дебютировал украинский экипаж Сергея Малика и Любомира Шумакова на Renault Kerax D-50. В своем общем зачете украинцы стали 65-ми, и 7-ми в неофициальном общем зачете грузовых автомобилей.

Ралли «Дакар-2022». 1-й этап

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «ГАС») – 4:38.40

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +3.07

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +11.06

Квадроциклы

1. Лайсвидас Канциус (Литва, «Ямаха») – 6:15.37

2. Джованни Энрико (Чили. «Ямаха») +6.10

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +9.36

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:30.53

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +12.44

3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +22.39

...

28. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +2:07.07

Мотовездеходы SSV

1. Арон Домжала (Польша, «Кан-Ам») – 4:37,26

2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +1.58

3. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +4.02

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 4:06,22

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +0.31

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +9.58