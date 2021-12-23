В следующем сезоне Формулы-1 будет введена обязательная вакцинация от COVID-19

Такое решение вызвано опасениями из-за нового штамма коронавируса

Фото: formula1.com

Руководитель Ф-1 Стефано Доменикали заявил, что Всемирный совет FIA поддержал идею об обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 для всех лиц, присутствующих в паддоке на этапах «Королевы автоспорта»:



Мы провели 22 гонки за год, и это позволяет нам ждать начала сезона-2022 с умеренным оптимизмом вне зависимости от того, будет ли еще COVID. Но то, что Всемирный совет FIA в качестве меры предосторожности одобрил обязательную вакцинацию всего персонала Ф-1 в паддоке – не совпадение.

Autosport сообщает, что данное решение связано с опасениями из-за нового штамма коронавируса «Омикрона».

Напомним, что в следующем сезоне планируется провести рекордное количество гонок. Больше станет и этапов со спринтами.