В следующем сезоне Формулы-1 пройдет вдвое больше спринтов

Новый формат пройдет на шести этапах «Королевы автоспорта»

Спринт на Гран-при Италии / Фото: formula1.com

Комиссия Формулы-1 согласовала ряд изменений, касающихся формата проведения следующего сезона.

В чемпионате-2022 планируется провести сразу шесть Гран-при со спринт-квалификациями, сообщает RaceFans. Отметим, что в этом сезоне уже прошло два теста спринтовых заездов (в Сильверстоуне и Монце), еще один запланирован на Гран-при Бразилии. Также Комиссия одобрила предварительный календарь с рекордным количеством гонок на сезон-2022.

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