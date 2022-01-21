Вильнев: «Вряд ли Хэмилтону захочется проводить еще один напряженный сезон»

Чемпион 1997 года считает, что британец вскоре объявит о завершении карьеры

Жак Вильнев / фото - Getty Images

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнев в интервью порталу RacingNews 365 предположил, будет ли еще выступать Льюис Хэмилтон после обидного поражения в борьбе за рекордный титул на Гран-при Абу-Даби 2021.

«Может ли Хэмилтон завершить карьеру? На самом деле, зависит от того, какую машину ему предоставит Mercedes – сможет ли он легко на ней выигрывать или нет. Также я думаю, что Льюис немного устал. После ухода Нико Росберга он провел несколько простых для себя сезонов. И вряд ли сейчас ему захочется проводить еще один такой же напряженный сезон, как в прошлом году. Возможно, Льюис думал, что легко сможет выиграть свой восьмой титул, но этого не случилось. Как будто он уже держал в руках брильянт, и тут его внезапно просто вырвали у него из рук. Вероятно, это было больнее, чем если бы Ферстаппен лидировал всю гонку в Абу-Даби и легко выиграл».

Напомним, Ален Прост также не исключает, что Льюис Хэмилтон может не вернуться в «Королеву автоспорта».