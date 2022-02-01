Вице-чемпион Ф-1: «Меня не удивляют падение результатов Ferrari – в «Скудерии» трудно сохранять голову холодной»

Фелипе Масса / Фото: blazetrends.com

Вице-чемпион Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что падение результатов Ferrari в сравнение с доминацией в начале 21-о века не стало для него неожиданностью:



Проблема Ferrari не в гонщиках, а в машине, в команде. Сайнс и Леклер, как мне кажется, очень хорошая пара, они важны для Ferrari.

Сайнс очень трудолюбивый гонщик, он стабилен и быстр. Как пилот он очень хорош. Сможет ли он стать чемпионом? Зависит от машины. У него есть необходимая стабильность, однако победить такого напарника, как Шарль Леклер, ему будет непросто. Для этого нужно провести превосходный сезон.

Что до предстоящего сезона, то при новом регламенте могут быть сюрпризы. Хотя выстрелить кому-то новому будет сложно. Я думаю, что большие команды останутся в числе лидеров – команды вроде Mercedes и Red Bull. Может быть, к ним присоединятся Ferrari и McLaren. Обычно именно большие команды хорошо смотрятся на старте сезона.

Я надеюсь, что с последними изменениями Ferrari снова начнет побеждать в 2022 году. Ведь я феррарист. Но будет непросто. Чтобы достичь результата, нужно много работать и сохранять голову холодной.