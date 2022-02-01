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Вице-чемпион Ф-1: «Меня не удивляют падение результатов Ferrari – в «Скудерии» трудно сохранять голову холодной»

Масса в 2008 стал вторым в личном зачете в составе итальянской команды
Автоспорт Формула-1
01 февраля 15:41
Вице-чемпион Ф-1: «Меня не удивляют падение результатов Ferrari – в «Скудерии» трудно сохранять голову холодной»
Фелипе Масса / Фото: blazetrends.com

Вице-чемпион Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что падение результатов Ferrari в сравнение с доминацией в начале 21-о века не стало для него неожиданностью:

Не сказал бы, что меня удивляют такие результаты Ferrari. Ведь лучшие годы Ferrari были в эру Михаэля Шумахера, а потом в 2006, 2007, 2008 году. Но вот после 2009 года Ferrari перестала быть главным фаворитом. Изменений было очень много, а в такой ситуации главное – сохранять голову холодной. А в Ferrari это трудно делать.

Проблема Ferrari не в гонщиках, а в машине, в команде. Сайнс и Леклер, как мне кажется, очень хорошая пара, они важны для Ferrari.

Сайнс очень трудолюбивый гонщик, он стабилен и быстр. Как пилот он очень хорош. Сможет ли он стать чемпионом? Зависит от машины. У него есть необходимая стабильность, однако победить такого напарника, как Шарль Леклер, ему будет непросто. Для этого нужно провести превосходный сезон.

Что до предстоящего сезона, то при новом регламенте могут быть сюрпризы. Хотя выстрелить кому-то новому будет сложно. Я думаю, что большие команды останутся в числе лидеров – команды вроде Mercedes и Red Bull. Может быть, к ним присоединятся Ferrari и McLaren. Обычно именно большие команды хорошо смотрятся на старте сезона.

Я надеюсь, что с последними изменениями Ferrari снова начнет побеждать в 2022 году. Ведь я феррарист. Но будет непросто. Чтобы достичь результата, нужно много работать и сохранять голову холодной.

Напомним, что пилоты Ferrari находятся вне топ-5 по уровню зарплаты.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Фелипе Масса Ferrari

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