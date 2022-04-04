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Вместо мотоцикла – автомобиль. Хорхе Лоренсо попробует себя в новом виде спорта

Мотогонщик сядет за руль Porsche 911 GT3 Cup
Автоспорт
04 апреля 18:51
Вместо мотоцикла – автомобиль. Хорхе Лоренсо попробует себя в новом виде спорта
Хорхе Лоренсо теперь будет соревноваться в автогонках / Фото - Twitter
Трехкратный чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренсо решил попробовать силы в новом для себя виде спорта –автомобильном. Испанец планирует в этом году провести полный сезон в итальянской серии Porsche Carrera Cup. Хорхе будет соревноваться на автомобиле – Porsche 911 GT3 Cup последней генерации.

Кубок Porsche водится в Италии уже 16-й сезон. Ранее Лоренсо тренировался на симуляторе этой серии и в конце прошлого года участвовал в тренировочных заездах.

Серия стартует с тестов в апреле и первой гонки в мае, а завершится в конце октября.

Сам Лоренсо ранее заявлял, что его новой мечтой в автомобильном спорте является старт в «24 часах Ле-Мана».

Ранее мы сообщали, что Валентино Росси завершил карьеру
Источник: motorsport.com
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