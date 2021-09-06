Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»

Вольфф и Боттас / Фото: f1tracktalk.com

Руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал переход Валттери Боттаса в Alfa Romeo в следующем сезоне.



Он полностью заслужил бы место в команде, и я рад, что его карьера продолжится на топ-уровне в Alfa в следующем году. Когда настанет срок, он покинет нас, окруженный расположением каждого члена коллектива, и навсегда останется частью семьи Mercedes.