Боттас: «Я жажду добиться лучшего с Alfa Romeo»
Вольфф: «Боттас навсегда останется частью Mercedes»
Исполнительный директор «серебряных стрел» высказался об уходе финского пилота
Вольфф и Боттас / Фото: f1tracktalk.com
Руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал переход Валттери Боттаса в Alfa Romeo в следующем сезоне.
Процесс не был простым, решение далось нелегко. На протяжении последних пяти сезонов Валттери проделывал фантастическую работу и внес существенный вклад в развитие и успех команды. Вместе с Льюисом он выстроил совершенные партнерские отношения, которые стали залогом успешной борьбы за титулы и позволило достичь беспрецедентных успехов.
Он полностью заслужил бы место в команде, и я рад, что его карьера продолжится на топ-уровне в Alfa в следующем году. Когда настанет срок, он покинет нас, окруженный расположением каждого члена коллектива, и навсегда останется частью семьи Mercedes.
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