Вольфф: «Мы мотивированы более, чем когда-либо»

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Руководитель Mercedes Тото Вольфф в интервью пресс-службе команды высказался о предстоящем Гран-при Саудовской Аравии, который станет предпоследним в текущем сезоне Формулы-1.

В прошлый раз мы стали свидетелями безупречной езды Льюиса в Катаре, который вел гонку от старта до финиша. Видели прорыв Валттери, пока прокол не вывел его из борьбы.

В последнее время наш болид хорошо работает и, вероятно, в лучшей форме за весь сезон, а гонщики уверены, что используют его потенциал до предела. Это обнадеживает в преддверии финальных гонок и даёт нам мощный импульс для дальнейшей борьбы.

Джидда – это еще один совершенно новый вызов, совершенно новая трасса, с которой нам нужно разобраться. Командой была проделана большая работа. Мы мотивированы более чем когда-либо и с нетерпением ждем дебютного Гран-при в Саудовской Аравии.

Всего несколько дней назад мы потеряли сэра Фрэнка Уильямса. Но в эти выходные он будет с нами, в наших мыслях, и мы сделаем все возможное, чтобы показать выступление, достойное его гоночного духа».