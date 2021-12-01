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Вольфф: «Мы мотивированы более, чем когда-либо»

Руководитель Mercedes – о предстоящем Гран-при Саудовской Аравии
Автоспорт Формула-1
15:57
Вольфф: «Мы мотивированы более, чем когда-либо»
Тото Вольфф / фото - Getty Images

Руководитель Mercedes Тото Вольфф в интервью пресс-службе команды высказался о предстоящем Гран-при Саудовской Аравии, который станет предпоследним в текущем сезоне Формулы-1.

«Впереди две гонки, по результатам которых определится судьба титула в личном зачёте и команда, которая завоюет Кубок конструкторов. Мы рады, что участвуем в борьбе на данном этапе сезона, это честь и свидетельство нашего упорства. Битва продолжается, и наша цель ясна.

В прошлый раз мы стали свидетелями безупречной езды Льюиса в Катаре, который вел гонку от старта до финиша. Видели прорыв Валттери, пока прокол не вывел его из борьбы.

В последнее время наш болид хорошо работает и, вероятно, в лучшей форме за весь сезон, а гонщики уверены, что используют его потенциал до предела. Это обнадеживает в преддверии финальных гонок и даёт нам мощный импульс для дальнейшей борьбы.

Джидда – это еще один совершенно новый вызов, совершенно новая трасса, с которой нам нужно разобраться. Командой была проделана большая работа. Мы мотивированы более чем когда-либо и с нетерпением ждем дебютного Гран-при в Саудовской Аравии.

Всего несколько дней назад мы потеряли сэра Фрэнка Уильямса. Но в эти выходные он будет с нами, в наших мыслях, и мы сделаем все возможное, чтобы показать выступление, достойное его гоночного духа».

Напомним, Риккардо рассказал, как поменялся стиль вождения у Ферстаппена.
Источник: Чемпионат Михаил Рыбак
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Mercedes Тото Вольфф Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

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