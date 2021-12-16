Вольфф: «Надеюсь, Хэмилтон продолжит гоняться»

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф подвел итоги сезона-2021, в последней гонке которого Льюис Хэмилтон проиграл титул Максу Ферстаппену.

В интервью порталу Autosport функционер выразил надежду на то, что британец не станет завершать карьеру.

Мы никогда не забудем эти страдания и боль, которые испытали в воскресенье. Я очень надеюсь, что Льюис продолжит гоняться, потому что он является величайшим пилотом всех времен. В последних четырех гонках он доминировал и был достоин титула. Думаю, как гонщик он должен сказать себе, что нужно продолжить выступления, поскольку он на пике формы. Но необходимо преодолеть эту боль – к тому же мы говорим о человеке с определенными ценностями. Тяжело принять такое».