Вольфф: «Надеюсь, Хэмилтон продолжит гоняться»
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф подвел итоги сезона-2021, в последней гонке которого Льюис Хэмилтон проиграл титул Максу Ферстаппену.
В интервью порталу Autosport функционер выразил надежду на то, что британец не станет завершать карьеру.
«В данный момент Льюис и я разочарованы. Не в Ф-1, которую мы любим каждой клеткой тела – мы любим ее, потому что секундомер никогда не врет. Однако если разрушить фундаментальный принцип справедливой спортивной борьбы, то секундомер уже не нужен – мы становимся жертвами произвольного принятия решений. Очевидно, это может привести к охлаждению. Ты начинаешь спрашивать себя, могут ли твои пот, слезы и кровь действительно превратиться в результаты на трассе, ведь их можно отнять случайным образом.
Мы никогда не забудем эти страдания и боль, которые испытали в воскресенье. Я очень надеюсь, что Льюис продолжит гоняться, потому что он является величайшим пилотом всех времен. В последних четырех гонках он доминировал и был достоин титула. Думаю, как гонщик он должен сказать себе, что нужно продолжить выступления, поскольку он на пике формы. Но необходимо преодолеть эту боль – к тому же мы говорим о человеке с определенными ценностями. Тяжело принять такое».
Напомним, в Mercedes официально заявили, что больше не намерены оспаривать итоги чемпионата.
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