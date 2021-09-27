Вольфф – о 100 победах Хэмилтона: «Я считаю, что мы являемся свидетелями поистине потрясающей карьеры»

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о 100-й победе Льюиса Хэмилтона на этапах Формулы-1 в карьере. Цитирует Вольфа пресс-служба Ф1.

Победа станет темой новостей на ближайшие 24 часа, но лишь через 20 лет мы осознаем, что поучаствовали в этом. Мы поймем, что стали частью пути, который не удавалось пройти ни одному спортсмену в Формуле-1. И дело не только в победах и титулах – есть и гуманистический аспект. Это нечто особенное».