Вольфф: «Хэмилтон и Ферстаппен очень разные, но это не влияет на взаимное уважение»
Вольфф – о 100 победах Хэмилтона: «Я считаю, что мы являемся свидетелями поистине потрясающей карьеры»
Исполнительный директор Mercedes – о знаковом достижении британского пилота
Тото Вольфф / фото - Getty Images
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о 100-й победе Льюиса Хэмилтона на этапах Формулы-1 в карьере. Цитирует Вольфа пресс-служба Ф1.
«Да, я считаю, что мы являемся свидетелями поистине потрясающей карьеры. 100-я победа – просто с ума сойти.Напомним, Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при России
Победа станет темой новостей на ближайшие 24 часа, но лишь через 20 лет мы осознаем, что поучаствовали в этом. Мы поймем, что стали частью пути, который не удавалось пройти ни одному спортсмену в Формуле-1. И дело не только в победах и титулах – есть и гуманистический аспект. Это нечто особенное».
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