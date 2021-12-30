Вольфф – о новом регламенте Формулы-1: «Борьба за титул станет еще плотнее»

Исполнительный директор Mercedes предположил, что в следующем сезоне могут появиться новые лидеры

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о новом техническом регламент Формулы-1, который вступит в силу уже в следующем сезоне, а также о том, как он повлияет на борьбу за титул. Цитирует функционера портал Motorsport-Total.

«Мы все работаем в условиях одинакового ограничения расходов над одним и тем же регламентом. Так что возможно, что команды вроде Ferrari, McLaren, Aston Martin или Alpine, которые в этом сезоне не сражались за титул, найдут умное решение, ведь они провели больше прогонов в аэротрубе, чем другие. Полагаю, можно ожидать еще более плотной борьбы за титул и победы в гонках, чем раньше. И это замечательно».

Напомним, Хэмилтон сообщил Mercedes, что не намерен уходить из Формулы-1.