Вольфф – о Расселле: «Он готов быть «учеником волшебника», но может сразу стать чемпионом»

Босс Mercedes поделился мнением о перспективах британского гонщика

Джордж Расселл / фото - formula1.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о перспективах гонщика Джорджа Расселла, который со следующего сезона будет выступать за «серебряные стрелы». Британец заменит в составе Mercedes Валттери Боттаса.

Вольффа цитирует портал The Independent.

«Расселлу нужно будет доказать, что он готов стабильно показывать высокие результаты, как на Гран-при Бахрейна. Если он это сделает, то сможет даже претендовать на чемпионство в первый же год, что создаст для нас определённую «проблему роскоши». Не боюсь повторения конфликтной ситуации, какая существовала между Росбергом и Хэмилтоном. Динамика между Джорджем и Льюисом будет совершенно другой. У нас тут есть волшебник и ученик волшебника, и я думаю, что такое распределение ролей понятно им обоим».

Тото Вольфф уверен, что никаких проблем с переходом Джорджа Рассела не будет.