Вольфф – о выборе между Боттасом и Расселлом: «Решение принято, но у каждого варианта есть плюсы и минусы»

Босс Mercedes заявил, что вопрос о составе пилотов немецкой команды на следующий сезон закрыт

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф заявил, что руководство уже приняло решение о том, каким будет состав пилотов немецкой команды в следующем сезоне.

Джордж Расселл, претендующий на то, чтобы сменить в Mercedes Валттери Боттаса, в квалификации к Гран-при Бельгии добился лучшего результата в карьере в составе Williams, заняв второе место.

«Да. Решение принято. Я всегда с вами честен. Сегодня я немного расстроен, Джордж должен был попадать на поул (смеется). В целом же мы прекрасно знаем, на что способен Джордж. Он потрясающе выступал в молодежных сериях, теперь потрясающе выступает за Williams, он потрясающе смотрелся в Mercedes (на этапе в Бахрейне, заменяя Хэмилтона). Если бы это решение было простым, то мы бы приняли его гораздо раньше – потому что мы прекрасно знаем, что имеем в лице Валттери, и что имеем в лице Джорджа. Они оба заслуживают всего наилучшего. Заслуживают, чтобы о них заботились. Ведь они оба часть нашей семьи и мы высоко их ценим. Так что у каждого варианта есть как свои плюсы, так и минусы, как в любом составе пилотов. Идеального варианта не существует. И нам нужно просто справиться с этой ситуацией – и организовать интересную программу для пилота, который не получит место в Mercedes».

Тото Вольфф уверен, что оба – Валттери Боттас и Джордж Расселл – достойны выступать в следующем сезоне в составе Mercedes.