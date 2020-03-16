Вольфф: «Поломки Mercedes на тестах никак не связаны с тем, проводили мы обкатку болида или нет»

Тото Вольфф / фото - essentiallysports.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне.

Это не вопрос самоуспокоенности. Не просто так лишь немногим командам удавалось становиться чемпионами и тем более выигрывать несколько титулов подряд. Вам нужно поддерживать необходимый уровень мотивации и энергии в команде, а это не так просто.

Что касается обкатки болида, то если она проводится в подходящих условиях, вы получаете возможность понять чуть больше. Однако наши поломки в первый день тестов никак не были связаны с тем, провели мы обкатку болида или нет.

Теперь в списке наших задач изучение полученных данных. Мы постараемся понять, в каких аспектах смотрелись хорошо, а в каких нет, где полученные данные хорошо коррелируются с данными симуляций и полученными в аэротрубе, а где нет. Это как обдумать какую-то идею с утра, со свежими мыслями».