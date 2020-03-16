Вольфф: «Поломки Mercedes на тестах никак не связаны с тем, проводили мы обкатку болида или нет»
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне.
«Я всегда беспокоюсь – иногда для этого есть подходящие причины, иногда нет. В любом случае, предсезонные тесты это всегда волнительное время – можно легко найти волос в своем супе или вроде того, обнаружить проблемы. И да, в первые дни тестов у нас возникло несколько проблем.
Это не вопрос самоуспокоенности. Не просто так лишь немногим командам удавалось становиться чемпионами и тем более выигрывать несколько титулов подряд. Вам нужно поддерживать необходимый уровень мотивации и энергии в команде, а это не так просто.
Что касается обкатки болида, то если она проводится в подходящих условиях, вы получаете возможность понять чуть больше. Однако наши поломки в первый день тестов никак не были связаны с тем, провели мы обкатку болида или нет.
Теперь в списке наших задач изучение полученных данных. Мы постараемся понять, в каких аспектах смотрелись хорошо, а в каких нет, где полученные данные хорошо коррелируются с данными симуляций и полученными в аэротрубе, а где нет. Это как обдумать какую-то идею с утра, со свежими мыслями».
Гонщик Aston Martin Себастьян Феттель также прокомментировал тесты своей команды в Бахрейне.