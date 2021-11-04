Вольфф: «Рассел прекрасно знает, какие границы существуют в Mercedes»

Джордж Рассел / Фото: Twitter Williams

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф заявил, что с приходом Джорджа Расселла не допустит повторения войны, которая была в команде ранее между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом.



Тем не менее, внутри команды все равно существуют определенные границы, которые стоит уважать, и Джордж прекрасно об этом знает. Но когда гаснут стартовые огни, все зависит только от пилотов. Я не могу вмешиваться в борьбу пилотов, как-то ее контролировать. Но одна вещь имеет первостепенное значение – не допускать столкновений друг с другом. И вот за это несут ответственность именно пилоты. Ты можешь жестко бороться, но никаких столкновений.

Ведь с Нико Росбергом я (как руководитель команды) уже проходил через случай, когда это становилось чем-то большим, чем просто соперничество. В такой ситуации возникает настоящая вражда – и вот такого нельзя допускать. Гонщики должны с уважением относиться друг к другу. И да, борьба может быть жесткой, ведь если вы боретесь за одну и ту же позицию, то рано или поздно встретитесь на трассе. Но в данном случае важно, чтобы никто не ставил себя выше команды – это то, чего мы ожидаем.

Пилоты прекрасно это знают. На трассе они представляют интересы 2000 человек, которые работают в нашей гоночной команде, и 350000 сотрудников Mercedes по всему миру.