Вольфф: «Рассел прекрасно знает, какие границы существуют в Mercedes»
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф заявил, что с приходом Джорджа Расселла не допустит повторения войны, которая была в команде ранее между Льюисом Хэмилтоном
и Нико Росбергом.
Джордж Расселл очень смышленый молодой человек. Он прекрасно впишется в команду – хотя это не значит, что ему придется как-то сдерживаться в своих выступлениях, в пилотаже. Нельзя ожидать от пилота, что за рулем болида он будет биться как лев, а вне его будет вести себя как щеночек.
Тем не менее, внутри команды все равно существуют определенные границы, которые стоит уважать, и Джордж прекрасно об этом знает. Но когда гаснут стартовые огни, все зависит только от пилотов. Я не могу вмешиваться в борьбу пилотов, как-то ее контролировать. Но одна вещь имеет первостепенное значение – не допускать столкновений друг с другом. И вот за это несут ответственность именно пилоты. Ты можешь жестко бороться, но никаких столкновений.
Ведь с Нико Росбергом я (как руководитель команды) уже проходил через случай, когда это становилось чем-то большим, чем просто соперничество. В такой ситуации возникает настоящая вражда – и вот такого нельзя допускать. Гонщики должны с уважением относиться друг к другу. И да, борьба может быть жесткой, ведь если вы боретесь за одну и ту же позицию, то рано или поздно встретитесь на трассе. Но в данном случае важно, чтобы никто не ставил себя выше команды – это то, чего мы ожидаем.
Пилоты прекрасно это знают. На трассе они представляют интересы 2000 человек, которые работают в нашей гоночной команде, и 350000 сотрудников Mercedes по всему миру.
Напомним, что за пять этапов до конца сезона Хэмилтон уступает Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионство.
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