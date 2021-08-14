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Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»

Австриец сравнил противостояние немецкой команды с Red Bull и Ferrari
Автоспорт Формула-1
15:35
Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф считает, что в данный момент немецкая команда испытывает не столь сильное давление в борьбе за титул с Red Bull, как было в 2018 и 2019 году – в борьбе с Ferrari.

Вольффа цитирует портал gpfans.com:

«Лично по моему мнению в данный момент давление на ресурсы команды оказывается не столь сильное, как в двух предыдущих случаях. Понятно, что с учетом предыдущих успехов сейчас мы работаем с определенной уверенностью в себе и своих силах. Эта каждодневная работа приносит удовольствие, и как следствие давление заметно снижается.

В то время как в предыдущих случаях давление было просто колоссальным. При этом мы по-прежнему достаточно амбициозны и хотим победить, но сейчас это давление нас не душит.

Вообще это весело. Думаю, что до этого сезона наиболее тяжелыми для меня соперничествами были с Ferrari в 2018 и 2019 году. Они были очень сложным соперником, нам было тяжело в борьбе с ними.

В сезоне-2018 перед летним перерывом мы отставали от Ferrari в чемпионате, в сезоне-2019 была борьба двигателей. Борьба была крайне интенсивной на протяжении всего сезона и мы смогли получить преимущество только осенью, после гонки в Монце, а дальше, на заокеанских этапах, чаша весов уже склонилась в нашу сторону».

Тото Вольфф надеется на то, что в 2022 году Ferrari вновь будет сражаться за титул.

Рене Тер Велде
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Теги

Тото Вольфф Mercedes Red Bull Ferrari

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