Вольфф: «Сейчас давление на Mercedes не столь сильное, как было в 2018 и 2019 году»

Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф считает, что в данный момент немецкая команда испытывает не столь сильное давление в борьбе за титул с Red Bull, как было в 2018 и 2019 году – в борьбе с Ferrari.

Вольффа цитирует портал gpfans.com:

В то время как в предыдущих случаях давление было просто колоссальным. При этом мы по-прежнему достаточно амбициозны и хотим победить, но сейчас это давление нас не душит.

Вообще это весело. Думаю, что до этого сезона наиболее тяжелыми для меня соперничествами были с Ferrari в 2018 и 2019 году. Они были очень сложным соперником, нам было тяжело в борьбе с ними.

В сезоне-2018 перед летним перерывом мы отставали от Ferrari в чемпионате, в сезоне-2019 была борьба двигателей. Борьба была крайне интенсивной на протяжении всего сезона и мы смогли получить преимущество только осенью, после гонки в Монце, а дальше, на заокеанских этапах, чаша весов уже склонилась в нашу сторону».