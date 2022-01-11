Советник Red Bull назвал пилота, который ближе остальных по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену
Возвращение Хэмилтона зависит от расследования FIA
Сообщается, что чем дольше дело рассматривается, тем хуже становится ситуация
Льюис Хэмилтон / Фото: Getty Images
Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер, ссылаясь на высокопоставленные источники в Mercedes, сообщил, что будущее семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона зависит от FIA:
До первого Гран-при в Бахрейне осталось 69 дней, и все еще неясно, будет ли Льюис Хэмилтон на стартовой решетке. Если говорить о возвращении Хэмилтона в Формулу-1 и преодолении «разочарования», о котором говорил его босс Тото Вольфф после Абу-Даби, бремя на FIA – нужно расследовать события, случившиеся на последнем круге, и сделать выводы.
Насколько я понимаю, Mercedes хочет ощутимых последствий. Мне сказали так: чем дольше все тянется, тем хуже ситуация с Льюисом Хэмилтоном, и это сообщил высокопоставленный источник.
Напомним, что на замену британца рассматривается пилот системы Red Bull.
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