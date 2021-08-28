Ландо Норриса доставили в больницу после аварии в квалификации Гран-при Бельгии
Врачи разрешили Норрису участвовать в Гран-при Бельгии
Пилот McLaren попал в серьезную аварию в третьем сегменте квалификации
Ландо Норрис / фото - motorsport.com
Гонщик McLaren Ландо Норрис сможет принять участие в Гран-при Бельгии.
Руководитель команды Андреас Зайдль сообщил, что врачи обследовали Норриса и допустили его к гонке.
Ландо попал в серьезную аварию в третьем сегменте квалификации, после чего сессию остановили красными флагами. Пилота отправили к медицинский центр автодрома, а затем в больницу.
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